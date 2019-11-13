نجم روما يفجر مفاجأت كبيرة في حواره عن الفريق

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

منذ شهرين فقط وقبل اغلاق سوق الانتقالات بساعات في ايطاليا لم يكن معلوم اين سيلعب البوسني أدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي في الموسم الجديد، الجميع في ايطاليا أكد أن دجيكو سيغادر عاصمة الدولة الرومانية القديمة الي مدينة ميلانو للالتحاق بصفوف نادي انتر ميلانو لكنه في النهاية اختار البقاء لسنوات طويلة في روما .



أجرت جريدة لاستامبا الإيطالية الشهيرة حوارا مع أدين دجيكو نجم روما الإيطالي وقائد المنتخب البوسني علي ضوء مواجهة منتخب بلاده المنتخب الايطالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" ،تحدث فيه عن موقف منتخب بلاده في التصفيات وعدم إمكانية التأهل لكأس الأمم وتحدث أيضا عن البقاء في روما وعلاقته بمدربه البرتغالي فونسيكا وعن علاقته السابقة بمانشيني مدرب المنتخب الإيطالي الحالي أثناء قيادته فريق مانشستر سيتي، وعن رأيه في موهبة ايطاليا زانيولو وعن المرشحين للفوز باسكوديتو هذا العام.

اليكم حوار أدين دجيكو كاملاً مع جريدة لاستامبا الايطالية

بدأ مهاجم مان سيتي الحوار بالحديث عن شغفه وحبه لمنتخب بلاده البوسنة وتحول بعد ذلك للحديث عن علاقته بمانشيني ورائه في المنتخب الإيطالي.

"البوسنة هي بيتي. الفريق الوطني يعطيني عاطفه فريدة ، وسوف اتركه فقط عندما يطلب مني ان افعل ذلك"

"كان يجب ان نكون وراء إيطاليا وليس فنلندا. في بعض الأحيان افتقدنا إلى الشخصية. الآن فكرتنا الوحيدة التأهل الي كاس الامم الاوروبية "

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" مانشيني؟ لقد دربني في مانشستر سيتي أرادني لكن علاقتنا كانت متقلبة أحيانا ارتكبت أخطاء أخرى كنت اعرف اني راحل عاجلاً أم آجلا ، إيطاليا تلعب كره القدم الجيدة ، ولكن فقط مع الأوروبيين الاقوياء سوف نعرف هي عادت ايطاليا بالفعل ام لا ".

تابع أدين الحوار وتحدث عن ميركاتو الصيف الماضي ولقاءه مع فونسيكا مدرب روما الجديد والصغير زانيولو

"ميركاتو هذا الصيف كان طويلاً للغاية بدا لي ان أكون في كل مكان ، ولكن في اليوم الأول من الإجازة تحدثت إلى فونسيكا شعرت وكانه لاعب روما"

" فونسيكا؟ انه صريح وصادق كما أحبه يجعل الجميع يشعرون بالاهمية"

" زانيولو ؟!كان تدريبه الأول قويا جدا. وهو موهبة عظيمة يجب ان تكون ممتنة لروما ".

راي دجيكو أن المتوج بلقب الدورى الايطالي هو اليوفنتوس رغم منافسة انتر ميلان تحت قيادة كونتي وانهي حواره بالثناء علي مشجعين روما.

" اليوفنتوس دائما المرشح, لكن انتر ميلانو يستطيع إحداث بعض القلق وقد يزحمه ، كونتي وحده القادر علي احداث الفارق يكفي أنه نقل الثقة لفريق بالكامل واعاده للمنافسة "

بعد البداية السيئة ،هذا الفريق بمشجعيه يستحقون ان يكونوا في القمة ".