ليفاندوفسكي يحصد جائزة لاعب الشهر في بايرن ميونيخ

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي وذلك حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي صباح اليوم الأربعاء.



ليفاندوفسكي لاعب الشهر

وأصبح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري أفضل لاعب في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي بعد أن حصل على 76 في المائة من الأصوات ، متقدما على سيرج جنابري وحارس المرمى مانويل نوير الذي جمع ستة في المائة وجاءت نسب التصويت كالتالي:_

1-روبرت ليفاندوفسكي 75،6 بالمئة

2- سيرج جنابري 9،8

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3- نويل نوير 6،1

4- توماس مولر 3،4

5- ألفونسو ديفيز 1،5

وما زال المهاجم البولندي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الألماني لكرة القدم بشكل خاص والدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بشكل عام ، وذلك بسبب الخبرة التي يتمتع بها و قدرته الهائلة على إحراز الأهداف .

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بايرن ميونخ للمرة الثالثة توالياً.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً قد حصل على نفس الجائزة في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ، ليكون بذلك قد توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في مسيرته مع البايرن ، محطماً بذلك العديد من الأرقام القياسية.