شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. منتخب البرازيل يتدرّب في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب البرازيلي استعداده لمباراة كوريا الجنوبية الودية التي ستقام في أبوظبي يوم السبت المقبل، وذلك في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وظهر خلال الصور كل نجوم المنتخب البرازيلي وهم بتدربون بقوة استعداداً للمباراة الودية، المنتظر توافد جمهور كبير عليها لمشاهدة أبطال العالم خمس مرات، وهم نجوم السامبا البرازيلية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور.. منتخب البرازيل يتدرّب في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.