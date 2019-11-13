شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا يتحدث الهزيمة من مصر وفرص التأهل.. و«فوطة» حارس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي لكرة القدم، بفرص منتخب بلاده للتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عند مواجهة مالي مساء غداً في الجولة الثالثة، رغم خسارته الأخيرة أمام مصر 2-3.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي: «فريقي لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالي لا تمتلك نقاط ولكن أظن أنها لن تتراخي في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفريقين، عموما أنا متفائل جدا لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل».

وخسر منتخب غانا أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن تعادل 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى، ويواجه مالي في الثامنة مساء الغد على استاد السلام.

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وأضاف المدير الفني لمنتخب غانا: «لسوء الحظ خسرنا في أخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، بالتأكيد كان لمشجعي الفراعنة دور كبير ومؤثر، كما أن بعض لاعبي فريقي أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد».

وأكمل: «بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون، سنضع كل تركيزنا في المباراه فقط ولن نتابع المباراة الأخرى بين مصر والكاميرون، والأهم أن نفوز على مالي ثم ننتظر النتيجة«.

وتترك تانكو في المؤتمر، إلى واقعة (الفوطة) الشهيرة لحارس مرمى غانا، وعلق قائلاً: «كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط».

وكان دكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإداراة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد نشر صورة حاملا «فوطة» مكتوب عليها بخط اليد: «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أنه وجدها بجانب مرمى منتخب غانا خلال المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري.