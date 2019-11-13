شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتابع مدافع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتابع نادي أرسنال الإنجليزي اللاعب التركي ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس الإيطالي، تمهيدًا للتقدم بعرض لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وسيحتاج أرسنال لتقديم عرض لا يقل عن 34 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صاحب الـ 21 عامًا، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولم يشارك «ديميرال» مع السيدة العجوز سوى في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف قادمًا من ساسولو، إلا أنه كان عاملًا مهمًا في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات يورو 2020، مشاركًا في 4 مباريات ومحققًا الفوز مع تركيا في 3 منها وتعادل وحيد مع بطلة العالم فرنسا.

وكان «ديميرال» قد انتقل إلى الدوري الإيطالي منتصف الموسم الماضي قادمًا من ألانياسبور التركي ليحصل على موقع أساسي مباشرة في تشكيل ساسولو مشاركًا في 14 مباراة بالكالتشيو، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي إلا أنه لم يدخل ضمن خطط المدير الفني ماوريسيو ساري، الذي يفضل إشراك الهولندي ماتياس دي ليخت.