شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يرصد قرابة نصف مليار يورو للتعاقد مع «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرصد نادي ريـال مدريد مبلغًا ضخمًا من أجل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، في صفقة من المنتظر أن تحطم الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم.

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وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن مسؤولي النادي الملكي يستعدون لتقديم 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن «مبابي».

ويرى ريـال مدريد في «مبابي» الخليفة الحقيقي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي عانى الفريق منذ رحيله إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وكان «مبابي» قد صرح سابقًا بحلمه اللعب في ريـال مدريد، فيما ذكر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، تلك التصريحات مؤخرًا ما أغضب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو، إلا أن «زيدان» أكد عدم اهتمامه بغضب البرازيلي، موضحًا أنه لم يتحدث سوى بما قاله اللاعب بنفسه.