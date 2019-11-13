شكرا لقرائتكم خبر عن «سونج»: الكاميرون أصبح مكتمل الصفوف.. وسنقاتل أمام الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي لكرة القدم، عن ثقته في لاعبيه قبل مواجهة مصر غدا الخميس، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وقال «سونج» في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد: «المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع ان يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصحاب الملعب غدا».

وأضاف: «مصر تدخل المباراة بأفضلية بعدما ضمنوا التأهل، ونحن لازال أمامنا عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف النهائي، وغدا سنخوض المباراة بنفس الحماس والروح الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين».

واختتم: «لا يوجد مستحيل، اذا قمنا بعملنا على أكمل وجه فلما لا نحصل على النتيجة التي نريدها، الفوز غدا مهم جدا بالنسبة لنا وسنحاول التسجيل من البداية».