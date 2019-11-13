شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني ديفيد فيا يعلن اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، اليوم الأربعاء، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا في نهاية العام الجاري، بعد مسيرة رائعة رفع خلالها كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ودوري الأبطال.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، والذي يلعب حاليا لنادي فيسل كوبي الياباني، أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، كما خاض 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

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وقال فيا، في مؤتمر صحفي بمدينة كوبي اليابانية: «لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال».

وتابع: «أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة»، مشيرا إلى أن القرار «هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي... أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم».

واختتم: «على رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة». في إشارة إلى شرائه نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأمريكية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.