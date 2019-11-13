شكرا لقرائتكم خبر عن «يسيتش» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني، لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم الأربعاء، من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق.

ويخوض الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات كان أخرها أمام المصرى البورسعيدي وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتي نهاية نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».