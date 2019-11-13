شاهد.. افتتاح مبهر لاستاد نادي إستوديانتيس الأرجنتيني (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني افتتاحًا مبهرًا لملعبه جورج لويس هيراتشي بعد انتهاء أعمال التجديد بحضور أكثر من 30 ألف مشجع.
وشهد الحفل فقرة مبهرة بتقنية «الهولوجرام» إذ فوجئت الجماهير بـ«أسد من نار» يسير فوق المدرجات قبل أن يقفز في الملعب في تجربة أثارت إعجاب الجماهير الحاضرة.
وكانت آخر مباراة استضافها هذا الملعب قد أقيمت قبل قرابة 14 عامًا، وتحديدًا عام 2005، حسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، قبل أن يتم إغلاقه لدواع أمنية. يذكر أن النادي يرأسه حاليًا أسطورة الكرة الأرجنتينية ونجم مانشستر يونايتد السابق خوان سباستيان فيرون.
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