برشلونة يضحي بثلاث لاعبين خلال الميركاتو الشتوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

استقر نادي برشلونة على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين من الركائز الهامة بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير ٢٠٢٠.



وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على ان إرنستو فالفيردي مدرب الفريق قرر عرض كلا من إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا وموسى واجي للبيع لعدم حاجته لهم في المستقبل.

Advertisements

ولم يعد فالفيردي يعتمد على راكيتيتش في التشكيل الأساسي في مبارايات هذا الموسم بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.

ويحاول برشلونة التخلص من بعض لاعبيه في سوق الانتقالات القادم، والاستفادة المادية من بيعهم لتمويل الصفقات المرغوب في ضمها بعد نهاية الموسم الحالي.

بينما أصبحت فرصة ألينيا صعبة في ظل وجود أكثر من لاعب وسط مميز متاح بالفريق الأول، بالإضافة لرغبة النادي في استغلال اهتمام توتنهام لبيعه.

أما بالنسبة لواجي، فالأمر لا يختلف كثيرا عن ألينيا حيث إن هناك اعتمادًا شبه كامل على نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن وإذا ما غاب يدفع فالفيردي بلاعب الوسط سيرجي روبرتو في هذا المركز الذي اعتاد عليه في فترة لويس إنريكي مدرب الفريق السابق.