- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يضحي بثلاث لاعبين خلال الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
استقر نادي برشلونة على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين من الركائز الهامة بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير ٢٠٢٠.
وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، على ان إرنستو فالفيردي مدرب الفريق قرر عرض كلا من إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا وموسى واجي للبيع لعدم حاجته لهم في المستقبل.
ولم يعد فالفيردي يعتمد على راكيتيتش في التشكيل الأساسي في مبارايات هذا الموسم بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.
ويحاول برشلونة التخلص من بعض لاعبيه في سوق الانتقالات القادم، والاستفادة المادية من بيعهم لتمويل الصفقات المرغوب في ضمها بعد نهاية الموسم الحالي.
بينما أصبحت فرصة ألينيا صعبة في ظل وجود أكثر من لاعب وسط مميز متاح بالفريق الأول، بالإضافة لرغبة النادي في استغلال اهتمام توتنهام لبيعه.
أما بالنسبة لواجي، فالأمر لا يختلف كثيرا عن ألينيا حيث إن هناك اعتمادًا شبه كامل على نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن وإذا ما غاب يدفع فالفيردي بلاعب الوسط سيرجي روبرتو في هذا المركز الذي اعتاد عليه في فترة لويس إنريكي مدرب الفريق السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يضحي بثلاث لاعبين خلال الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.