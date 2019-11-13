مفاجأة.. زيدان يطلب رحيل نجم الفريق والإدارة ترفض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أنس عبد الغني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، عن رفض مسئولو ريال مدريد الإسباني، موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، برحيل نجم الريال.

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وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، يرغب في رحيل الألماني توني كروس، لاعب وسط الريال، عن صفوف الفريق.

وتابعت، أن زيدان يرغب في رحيل لاعب وسط الريال، للتعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أو كريستيان أريكسن، نجم وسط نادي توتنهام.

وأضافت التقارير، أن مسئولو الفريق الملكي متمسكون ببقاء كروس، وتجديد تعاقده مع الريال، دون موافقة من المدير الفني للفريق الإسباني.