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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يبحث بدائل لتعويض رحيل راكيتيتش ويستقر على هذا الثلاثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
استقر نادي برشلونة ثلاثة لاعبين من أجل التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقلبلة وذلك من أجل تعويض رحيل نجم وسط الفريق إيفان راكيتيتش، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع البرسا.
وكشفت صحيفة أس الإسبانية على أن راكيتيتيش بات من المحتمل رحيله عن الفريق بشكل كبير بمقابل مادي قيمته 35 مليون يورو، ووضع النادي الكتالوني ثلاثة لاعبين أمامهم للاختيار منهم وهم: فابيان رويز نجم وسط نابولي و رودريجو بنتانكور لاعب يوفنتوس وساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد.
وكان قد المح الكرواتي في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني بأنه لا يرضى بالبقاء على مقاعد البدلاء، وهناك أندية أوروبية كبيرة تتابع موقف اللاعب مع برشلونة على رأسهم باريس سان جيرمان، يوفنتوس، ميلان وإنتر ميلان.
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