شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعلن موعد مباريات ربع نهائي دوري المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تقام المباريات على صالات الأندية التى ذكرت أولاً عدا لقاء التأمين والجزيرة يقام على صالة مدينة نصر، و لقاء الأهلى والجيش بصالة الجيش، بعد قرار اتحاد السلة بنقل مباراة الاهلى على صالة اخرى على خلفية أحداث مباراة القمة فى كأس مصر.
يذكر أن الأهلى اختار صالة طلائع الجيش لمباراته أمام الطلائع فى ربع نهائى الدورى، تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة.
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