شكرا لقرائتكم بتروجت يفاوض أبو طالب العيسوي لخلافة محمد عودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يذكر أن أبو طالب العيسوى كان قد نجح فى المنافسة العام الماضى مع القناة حتى الأسبوع الأخير فى الموسم الذى تأهل فيه أف سى مصر بشق الأنفس لدورى الأضواء.
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