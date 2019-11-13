شكرا لقرائتكم بتروجت يفاوض أبو طالب العيسوي لخلافة محمد عودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل مسئولو بتروجت فى مفاوضات جادة مع أبو طالب العيسوى المدير الفنى السابق للإسماعيلى والقناة السابق والعائد من رحلة تدريبية مع فريق العروبة العمانى.

ومن المقرر أن يعقد أبو طالب العيسوى جلسة مع مسئولى بتروجت غدا لوضع التصور النهائى للفريق فى المرحلة المقبلة ووضع شروطه المادية فى ظل رغبته فى التعاقد مع إحدى الفرق التى تنافس على الصعود للأضواء.

كان محمد عودة المدير الفنى لفريق بتروجت تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة التى منى بها فريقه بهدفين مقابل للاشئ أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . Advertisements

يذكر أن أبو طالب العيسوى كان قد نجح فى المنافسة العام الماضى مع القناة حتى الأسبوع الأخير فى الموسم الذى تأهل فيه أف سى مصر بشق الأنفس لدورى الأضواء.

ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول المجموعة الثانية فى القسم الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل امام جمهورية شبين فى الأسبوع الأول والفوز على الداخلية ، بينما خسر فى لقاءين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر.