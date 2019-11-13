شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب إدارة المصري بضم ظهير أيمن ومساك في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى احتياجاته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى بالإضافة إلى دور المجموعات من الكونفديرالية الأفريقية، وقام بتقديمها لمجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية الذى دخل فى مفاوضات سرية مع بعض اللاعبين فى نفس المراكز التى طلبها المدير الفنى .

وطلب إيهاب جلال ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن ومدافع سوبر وصانع ألعاب لسد الثغرات فى تلك المراكز الموجودة حاليا بالفريق البورسعيدي ، خاصة وأن المصرى يعانى الأمرين نظرا لعدم وجود بديل كفء فى تلك المراكز .

كان المصري البورسعيدى قد دخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى بتروجت من أجل التعاقد مع أحمد عبد الرسول مدافع الفريق البترولي إلا أن الخلاف على المقابل المادى حال دون إتمام الصفقة بشكل رسمى ، بينما مازال الفريق يعانى من نقص فى مركز صانع الألعاب بعد رحيل إسلام عيسى فى بداية الموسم لبيراميدز .