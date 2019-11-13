شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتابع مع الجهاز الإداري بالأهلي إجراءات السفر لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد؛ استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد مشاركة الفريق في مباريات الدوري العام، ومواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.
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