شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: بلغت إدارة بيلا برحيلى عقب لقاء أبو قير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا رحيله عن قيادة الفريق عقب لقاء الأمس امام أبو قير للأسمدة فى الأسبوع الرابع للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ، مؤكدا انه ادى دوره على اكمل وجه مع الفريق خلال الفترة الماضية .

وكشف رضوان فى تصريحات خاصة أنه أبلغ إدارة بيلا برحيله مع جهازه المعاون عقب لقاء أبو قير للأسمدة مهما كانت النتيجة ، مؤكدا أنه قام بدوره فى اللقاء الأخير بالرغم من صعوبته ونجح فى تحقيق التعادل بهدف لمثله وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات .

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وأضاف المدير الفنى لبيلا أن قراره الحالى نهائى ولا رجعة فيه هذه المرة مهما كانت الوعود من مجلس الإدارة ، مشيرا إلى أنه تحمل الكثير من أجل بناء فريق قوى إلا أن الأزمات التى واجهته جعلته يرفض الإستمرار ويفضل الرحيل .

واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه أن أزمة المستحقات المالية للاعبين تعد السبب الرئيسى وراء رحيله مؤكدا أن المستحقات تمتد لمدة خمسة شهور وهو ما جعل هناك حالة من الضيق والزهق تسيطر على عدد من اللاعبين .