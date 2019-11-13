شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: بلغت إدارة بيلا برحيلى عقب لقاء أبو قير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المدير الفنى لبيلا أن قراره الحالى نهائى ولا رجعة فيه هذه المرة مهما كانت الوعود من مجلس الإدارة ، مشيرا إلى أنه تحمل الكثير من أجل بناء فريق قوى إلا أن الأزمات التى واجهته جعلته يرفض الإستمرار ويفضل الرحيل .
واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه أن أزمة المستحقات المالية للاعبين تعد السبب الرئيسى وراء رحيله مؤكدا أن المستحقات تمتد لمدة خمسة شهور وهو ما جعل هناك حالة من الضيق والزهق تسيطر على عدد من اللاعبين .
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