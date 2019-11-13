شكرا لقرائتكم أسامة جلال: لا توجد مقارنة بين ضربة البداية وأي مباراة أخرى وهدفنا طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.
أكد جلال أن مباراة الكاميرون صعبة وتضم لاعبين جيدين ولكننا مستعدون للفوز و الاستمرار فى تصدر المجموعة.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.
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