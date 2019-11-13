شكرا لقرائتكم شوقي غريب للجماهير: تعالوا شجعونا ومش هنخذلكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكاميرون أنه يطمع فى الزيادة فى المباريات المقبلة ، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة .

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تابع: أقول للجماهير تعالوا ومش هنخذلكم.. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك ، بتقديم كرة تليق بمصر و الفوز وتصدر المجموعة .

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.