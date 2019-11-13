شكرا لقرائتكم ‎ أهلي 2002.. سجل 45 هدفا في 4 مباريات والشباك مازالت "نظيفة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع شباب الأهلي بفريق 2002، أن يدونوا رقماً قياسياً خاصاً بهم بعد التفوق الملحوظ في دوري منطقة القاهرة بعدما سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفاً كاملاً في 4 مباريات فقط بواقع 11 هدف تقريباً في كل لقاء.

أهلي 2002 يقدم عروضا قوية في البطولة منذ بداية الموسم، و نجح الأهلي في تحقيق الفوز في كل مبارياته وبنتائج كبيرة ، ليحقق العلامة الكاملة، في إطار سعيه لتصدر مجموعته و التأهل لبطولة القطاعات.

وحصد الأهلي 12 نقطة في 4 مباريات، بعد فوزه على نشء العمال 23/0، وعلى الكيماويات 9/0، وعلى حدائق حلوان 11/0، وعلى النوبي 2/0 اعتبارياً، مسجلاً 45 هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد 2002 ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.