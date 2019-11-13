شكرا لقرائتكم أسامة جلال: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون وتعهدنا بتحقيق أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة . وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون ، اللاعبين تعهدوا على تقديم كرة جيدة وتحقيق الفوز ، واعدا الجماهير ببذل قصاري جهدنا لتحقيق الهدف المطلوب وإسعادهم ، والقادم سيكون صعب فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون. Advertisements وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط. واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.

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