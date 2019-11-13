شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: حمدي فتحي يحتاج تدخل جراحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالأهلي أنه تم عرض حمدي فتحي لاعب الفريق أمس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطلاع على تقرير الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وأكد في تشخصيه لحالة اللاعب، أن الأخير يحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.

وأوضح مدير الكرة بالاهلي أن النادي بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام ببرج العرب حاليا؛ استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

واستقر الأهلي على سفر حمدي فتحي الذى تعرض للأصابة خلال مران المنتخب أول أمس ، الأثنين، إلى ألمانيا للخضوع لمنظار الركبة، وبدأ النادي في استخراج تأشيرة السفر للاعب من أجل بدء رحلته العلاجية.