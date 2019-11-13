شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لم نستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون أنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة.

وقال إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون علي حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوع من التوازن.