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شوقي غريب: لم نستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون...

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جدة - عمرو شويل  

أضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون أنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة.

 

وقال إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون علي حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوع من التوازن.

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