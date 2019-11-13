شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لم نستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون علي حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوع من التوازن.
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