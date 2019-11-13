شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لن نتهاون في مباراة الكاميرون لنستمر على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن مباراته أمام الكاميرون غداً فى الجولة الثالثة لأمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية، ولن نتهاون لاستمرار تصدر المنتخب للمجموعة الاولي و اللعب باستاد القاهرة.

يخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة .

كشف شوقى غريب أنه فى حالة الخسارة أمام الكاميرون سيخوض الفريق مبارياته باستاد السلام وهو ما نرفضه وسنلعب للفوز والتأهل للدور الثاني كمتصدر للمجموعة.

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وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.