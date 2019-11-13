شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لن نتهاون في مباراة الكاميرون لنستمر على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف شوقى غريب أنه فى حالة الخسارة أمام الكاميرون سيخوض الفريق مبارياته باستاد السلام وهو ما نرفضه وسنلعب للفوز والتأهل للدور الثاني كمتصدر للمجموعة.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.
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