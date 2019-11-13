شكرا لقرائتكم محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الجهاز الطبي أنه سيتم تأجيل إجراء أشعة جديدة لمتولي في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق أن أجرى أشعة في معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصى بضرورة استكمال البرنامج العلاجي للاعب.
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