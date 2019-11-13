شكرا لقرائتكم محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمود متولي، لاعب الأهلي مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص به خلال الأسبوع المقبل بعد الاطمئنان بشكل تام على حالته من خلال الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا في الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير الذى اقيم بدبي.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسات في الجيم، وهو منتظم في برنامجه العلاجي داخل مقر النادي بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.

وأوضح الجهاز الطبي أنه سيتم تأجيل إجراء أشعة جديدة لمتولي في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق أن أجرى أشعة في معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصى بضرورة استكمال البرنامج العلاجي للاعب.