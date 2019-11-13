شكرا لقرائتكم البريك أفضل لاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز محمد البريك، مدافع نادي الهلال، بجائزة لاعب الأسبوع في منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن البريك قدم تمريرة حاسمة، وسدد الكرة على المرمى مرة واحدة، وقدم أداءً مذهلًا في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني.

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وأوضح حساب البطولة الرسمي، أن نجم نادي الهلال قام بـ68 تمريرة ضد أوراوا الياباني، وحصل على أعلى تقييم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وهو 8.2 نقطة، كما تلاه في الترتيب 4 لاعبين هلاليين وهم كاريو وعبدالله عطيف وياسر الشهراني وعلي البليهي، ليكون سادس أفضل اللاعبين هو حارس أوراوا هاروكي فوكوشيما.

تغريدة حساب دوري أبطال آسيا الرسمي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله أندريه كاريو.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سايتاما 2002، إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، يوم 24 من نوفمبر الجاري.