شكرا لقرائتكم إدارة النصر تكرم الرئيس السابق سعود آل سويلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر تكريم سعود آل سويلم، رئيس الفريق السابق، تقديراً لجهوده مع الفريق في الموسم الماضي.

وكتب صفوان السويكت عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي، ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل، وأرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر".

وكان النصر توج خلال فترة رئاسة آل سويلم، بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، بعد منافسة قوية من نادي الهلال، كما وصل إلى نصف نهائي كأس الملك في الموسم الماضي.