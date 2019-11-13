شكرا لقرائتكم توقعات بإلغاء ودية الأرجنتين وأوروغواي في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء أن مباراة كرة القدم الودية التي من المقرر أن تجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الأوروغوياني في تل أبيب قد يتم الغاؤها.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب نيو بلومفيلد في تل أبيب لكن المباراة قد تكون في طريقها للإلغاء.

وكان منتخب الأرجنتين قد ألغى مباراة ودية أمام إسرائيل قبيل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، والتي ودعها "التانغو" من دور ثمن النهائي.