شكرا لقرائتكم منتخبا الإمارات والبحرين يعلنان المشاركة في خليجي 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحادان الإماراتي والبحريني موافقتهما على المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 التي ستقام في الدوحة بناء على تجديد الدعوة التي وصلت الاتحادين من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وتقام بطولةكأس الخليج 24 في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري، وحتى السادس من شهر ديسمبر المقبل.

وأقيمت البطولة الأخيرة في ديسمبر من عام 2017، وتوجت عمان بلقبها عقب التغلب على الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح.