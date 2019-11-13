شكرا لقرائتكم صلاح يغيب عن مباراتي كينيا وجزر القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر لكرة القدم يوم الثلاثاء عدم مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب الإصابة.

ولم يشارك صلاح (27 عاما) في تدريبات المنتخب على استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية بسبب معاناته من آثار إصابة تعرض لها خلال لقاء قمة الدوري الانجليزي الممتاز بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب.

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وستلعب مصر أمام كينيا يوم الخميس ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة قبل أن تحل ضيفة على جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه على "فيسبوك": أكد الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الطبيب محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات المكثفة.

وزاد: عقد حسام البدري مدرب المنتخب اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والطبيب محمد أبو العلا واللاعب الذي أكد للمدرب على رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج لفترة علاج للتعافي.