الأهلى يتابع إجراءات رحلة تونس لمواجهة النجم الساحلى فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الإدارى بالنادى لمتابعة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى. ويتابع مدير الكرة الإجراءات الخاصة بموعد السفر وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية فى تونس. ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويخوض الأهلى تدريباته على ملعب التتش ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد؛ استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف التى تشهد مشاركة الفريق فى مباريات الدورى العام، ومواجهة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا.

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