شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب ظهير أيمن ومدافع وصانع ألعاب لتدعيم المصرى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى احتياجاته الشتوية خلال الميركاتو المقبل لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى، بالإضافة لدور المجموعات من الكونفديرالية الأفريقية، وقام بتقديمها لمجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية الذى دخل فى مفاوضات سرية مع بعض اللاعبين فى نفس المراكز التى طلبها المدير الفنى.

وطلب إيهاب جلال ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن ومدافع سوبر وصانع ألعاب لسد الثغرات فى تلك المراكز الموجودة حاليا بالفريق، خاصة أن المصرى يعانى الأمرين نظرا لعدم وجود بديل كفء فى هذه المراكز.

كان المصرى البورسعيدى قد دخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى بتروجت من أجل التعاقد مع أحمد عبد الرسول مدافع الفريق البترولى، إلا أن الخلاف على المقابل المادى حال دون إتمام الصفقة بشكل رسمى، بينما مازال الفريق يعانى من نقص فى مركز صانع الألعاب بعد رحيل إسلام عيسى فى بداية الموسم لبيراميدز.