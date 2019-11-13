شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى مرتبط كرة اليد بعد انتهاء الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن ترتيب جدول دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 بعد انتهاء الجولة العاشرة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الأول برصيد 28 نقطة يليه الأهلى برصيد 28 نقطة أيضا لفارق الأهداف، ومن بعده الزمالك فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فيما يأتى سبورتنج فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، يليه هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ثم الجزيرة فى المركز السادس برصيد 23 نقطة.

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أما 6 أكتوبر فيحتل المركز المركز السابع برصيد 22 نقطة، يليه الأولمبى ثم الطيران فى المركزين الثامن والتاسع على التوالى بنفس الرصيد.

بينما يحتل البنك الأهلى المركز العاشر برصيد 20 نقط ة، يليه سموحة بنفس الرصيد، ثم الزهور فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة، يليه المعادى فى المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة، ثم حدائق الأهرام فى المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة أيضا.

كما يحتل فرق الحوار وأصحاب الجياد وجزيرة الورد والفيوم المراكز من الـ15 حتى الأخير.