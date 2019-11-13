شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: رحيلى عن بيلا نهائى ولا رجعة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا رحيله عن قيادة الفريق عقب لقاء الأمس أمام أبو قير للأسمدة فى الأسبوع الرابع للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، مؤكدا أنه أدى دوره على أكمل وجه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف رضوان، فى تصريحات خاصة، أنه أبلغ إدارة بيلا برحيله مع جهازه المعاون عقب لقاء أبو قير للأسمدة مهما كانت النتيجة، مؤكدا أنه قام بدوره فى اللقاء الأخير بالرغم من صعوبته ونجح فى تحقيق التعادل بهدف لمثله، وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وأضاف المدير الفنى لبيلا أن قراره الحالى نهائى ولا رجعة فيه هذه المرة مهما كانت الوعود من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه تحمل الكثير من أجل بناء فريق قوى، إلا أن الأزمات التى واجهته جعلته يرفض الاستمرار ويفضل الرحيل.

واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه أن أزمة المستحقات المالية للاعبين تعد السبب الرئيسى وراء رحيله، مؤكدا أن المستحقات تمتد لمدة 5 أشهر، وهو ما جعل هناك حالة من الضيق والزهق تسيطر على عدد من اللاعبين.