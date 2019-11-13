برة الملعب.. بيريهان الديب نجمة طائرة الصيد: مثلى الأعلى سعاد حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.. نجمة اليوم بيريهان الديب نجمة الكرة الطائرة فى نادى الصيد وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم .. بحب أرسم جدا فى أوقات الفراغ. ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها ؟ الباستا بجميع أنواعها. من نجمك المفضل ؟ من نجمك المفضل ؟ محمد صلاح أكثر نجم مفضل بالنسبة لى. من مطربك المفضل؟ عمرو دياب طبعا.. بحب كل أغانيه. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ دكتورة.. فأنا أدرس طب بالفعل.

بيريهان الديب لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ غالبا لا ولكن لو وصل الأمر للتحرش الجسدى ممكن أستخدم العنف عادى. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ سعاد حسنى كانت جميلة وروحها خفيفة وقمر. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ فى العادى الكاجوال بس بحب اللبس الفورمال فى المناسبات وبحب الشياكة جدا.

بيريهان الديب

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