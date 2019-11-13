شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ‎أهلى 2002 سجل 45 هدفا فى 4 مباريات والشباك مازالت نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق الأهلى 2002 عروضا قوية فى دورى منطقة القاهرة منذ بداية الموسم، ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى كل مبارياته وبنتائج كبيرة، ليحقق العلامة الكاملة، فى إطار سعيه لتصدر مجموعته والتأهل لبطولة القطاعات.

ويضم الجهاز الفنى لفريق الناشئين مواليد 2002 ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا