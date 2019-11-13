سوبر كورة.. ‎أهلى 2002 سجل 45 هدفا فى 4 مباريات والشباك مازالت نظيفة

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ويضم الجهاز الفنى لفريق الناشئين مواليد 2002 ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.
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