شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: لا تقارنوا مباراة الافتتاح بأى لقاء آخر.. ولا يوجد توتر لدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أسامة جلال لاعب منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم عدم مقارنة مباراة الافتتاح أمام مالى بأى مباراة أخرى، مؤكداً أن ضربة البداية صعبة لأى فريق.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غد الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث يخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت.

وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفى لمباراة الكاميرون لا يوجد توتر لدينا فى المباريات ونلعب للفوز دائماً والأداء يتحسن من مواجهة لأخرى، مؤكداً أن هناك هدف واحد الآن داخل المعسكر وهو التأهل للأولمبياد ومن ثم الفوز ببطولة أمم أفريقيا.

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وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.

وأكد جلال أن مباراة الكاميرون صعبة وتضم لاعبين جيدين ولكننا مستعدون للفوز والاستمرار فى تصدر المجموعة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.