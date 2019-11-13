شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس اللجنة الطبية بالأهلى عن إصابة حمدى فتحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أنه تم عرض حمدى فتحى لاعب الفريق أمس على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، الذى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطلاع على تقرير الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، وأكد فى تشخصيه لحالة اللاعب، أن الأخير يحتاج إلى تدخل جراحى، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن النادى بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدى فتحى إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة أثناء وجوده فى معسكر المنتخب المقام ببرج العرب حاليا؛ استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام فى الكاميرون.

واستقر الأهلى على سفر حمدى فتحى الذى تعرض للأصابة خلال مران المنتخب يوم الاثنين إلى ألمانيا للخضوع لمنظار الركبة، وبدأ النادى فى استخراج تأشيرة السفر للاعب من أجل بدء رحلته العلاجية.