أسامة جلال: نلعب للفوز أمام الكاميرون والقادم صعب لكننا مستعدون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة جلال لاعب منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم أن الفريق سيخوض مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غد الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، للفوز ولا بديل عن ذلك لاستمرار تصدر المجموعة والبقاء للعب باستاد القاهرة.
يخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة.
وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفى لمباراة الكاميرون، اللاعبون تعهدو على تقديم كرة جيدة والفوز، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعادهم، والقادم سيكون صعبا فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون.
وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.
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