شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بفتح ملف سبب إصابة حمدى فتحى مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى بضرورة البحث عن أسباب إصابة حمدى فتحى لاعب الأهلى ومنتخب مصر.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على تويتر : "مفيش اتنين يختلفوا إن حمدي فتحي كان أفضل لاعب في مصر الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سلوكياته وأخلاقه المحترمة وإصابته خسارة كبيرة جدََا للمنتخب والنادي الأهلي، علينا أن نبحث أسباب هذه الإصابات للاعبينا، خاصة أنها بدون تدخلات من اللاعبين".

ويُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات الحالية إجراءات سفر حمدى فتحى لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا للخضوع للجراحة بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته بمران المنتخب.

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كان طبيب المنتخب قد كشف فى وقت سابق عن تعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس الأول الاثنين، بعد التواء ركبته خلال مشاركته فى مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا مساء غد الخميس بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).

وتحتاج إصابة حمدى فتحى للغياب عن الملاعب فترة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.

وانتقل حمدى فتحى إلى الأهلى فى يناير الماضى وأصبح أحد أهم العناصر فى فريق الأهلى بفضل أدائه الجيد مع الفريق.