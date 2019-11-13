شوقى غريب: نلعب للفوز أمام الكاميرون لتصدر المجموعة واللعب باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى أن مباراته أمام الكاميرون غداً فى الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون صعبة للغاية، ولن نتهاون لاستمرار تصدر المنتخب للمجموعة الأولى واللعب باستاد القاهرة. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة. Advertisements كشف شوقى غريب أنه حال الخسارة أمام الكاميرون سيخوض الفريق مبارياته باستاد السلام، وهو ما نرفضه وسنلعب للفوز والتأهل للدور الثانى كمتصدر للمجموعة. وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط. واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.

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