شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن نادى طلائع الجيش استقر على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وانتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش الذى يقبع فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين.

Advertisements

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته.

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.