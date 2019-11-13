شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: "أتمنى حضور الجماهير ومش هنخذلكم زى ماتش غانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى أنه سعيد بالتواجد الجماهيرى فى مباراة مالى وازدياد العدد فى اللقاء الثانى أمام غانا، ويطمع فى الزيادة فى المباريات المقبلة، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تابع شوقى غريب أقول للجماهير "تعالو ومش هنخذلكم".. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك، بتقديم كرة تليق بمصر والفوز وتصدر المجموعة.

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ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.