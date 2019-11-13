مصدر يكشف لمصراوي تطورات مفاوضات الزمالك لضم غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

كشف مصدر مقرب من الدولي المصري علي غزال أن اللاعب يُفاضل في الوقت الحالي بين عرض نادي الزمالك وبين عدد من العروض الأوروبية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب لديه عدد من العروض في الدوريات الأوروبية وهو ما يعكف على دراسته في الوقت الحالي بالإضافة إلى عرض الزمالك.

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وكانت جلسة قد جمعت بين غزال ووكيله أعماله كريستيان إيميلي في وجود أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وهو ما فتح الباب أمام احتمالية انضمام اللاعب إلى الزمالك.

وكان كريستيان إيميلي وكيل أعمال غزال قد قال من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" صباح يوم الاثنين إن جلسة جمعته وموكله مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من لبحث مسألة انضمامه للنادي (طالع من هنا)

ومن جانبه قال أحمد مرتضى منصور إنه لا توجد أي مفاوضات مع علي غزال، مشددًا على أن هذه الجلسة بين الطرفين كانت سرية.