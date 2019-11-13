"هذا شيء يخصه".. مدرب غانا يرد على قصة "الفوطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، عن التصرف الذي قام به حارس مرماه في مباراة مصر الماضية في إطار تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان حارس مرمى الغاني استخدم "فوطة" خلال المباراة ليكتشف أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب المصري بأن مكتوب عليها بعض العبارات ليتم إحضار "فوطة" أخرى فارغة.

وعن هذا علّق مدرب غانا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط".

وكان جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصرية كشف أن الفوطة التي كتب عليها "حسبي الله ونعم الوكيل والله أكبر".

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واستكمل مدرب غانا تصريحاته بالحديث عن مباراة مالي :"رغم خروج مالي من المسابقة لكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول لذا ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نحقق الفوز وننتظر نتيجة مصر والكاميرون".

وتابع :"لن نتابع نتيجة مباراة مصر والكاميرون، سيكون كل تركيزنا عن مباراتنا أمام مالي".

ويتواجد المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في مجموعة تضم كل من مصر والكاميرون ومالي.

ويلعب المنتخب الغاني الأوليمبي غدًا الخميس أمام منتخب مالي في مباراة يحتاج فيها منتخب "البلاك ستارز" للفوز مع خسارة الكاميرون أمام مصر.