أسامة جلال: نستطيع الفوز علي أي منتخب مهما كانت قوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة جلال لاعب المنتخب الأولمبي إن الفريق سيواجه الكاميرون وكأنه لم يتأهل إلى نصف النهائي، لافتًا إلى أن المنتخب يستطيع الفوز على أي منتخب مهما كانت قوته.

وكان المنتخب الوطني قد حسم بطاقة تأهله إلى نصف النهائي بعدما جمع 6 نقاط من فوزه على منتخبي مالي وغانا.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره الكاميروني مساء غد الخميس في ختام دور المجموعات للبطولة.

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وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكاميرون قال جلال: "هدفنا التأهل كأول المجموعة، سنلعب غدًا وكأننا لم نتأهل".

وأضاف: "ننتظر دعم الجماهير، مباراة الكاميرون هامة، ولكننا نستطيع الفوز على أي منتخب مهما كانت قوته".

جدير بالذكر أن منتخب مصر جمع 6 نقاط حتى الآن ويعتلي صدارة جدول المجموعة الأولى يليه الكاميرون 4 نقاط ثم غانا نقطتين ومالي بدون نقاط.