شوقي غريب: الجمهور حوّل اللاعبين لـ"مقاتلين".. ولا ألتفت للانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن الجمهور كان له دور بارز في الفوز على غانا خلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، كما تحدث عن مشاركة البدلاء خلال مباراة الكاميرون.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره الكاميروني مساء غد الخميس في ختام دور المجموعات للبطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة قال غريب: "سعيد بالدعم الجماهيري، طلبت مساندة المشجعين ووعدتهم بألا نخذلهم".

وأضاف: "مباراة غانا كانت ممتعة كرويًا، لعبنا حتى الدقيقة الأخيرة، استطعنا العودة في المباراة أكثرمن مرة وفوزنا في النهاية، لم يكن لديّ شك في تحقيق الفوز، وحذرت اللاعبين خلال شوطي المباراة من ارتكاب الأخطاء أمام غانا".

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وواصل: "السبب الرئيسي في المكسب كان الجمهور، أول مرة كنت أسمع هتافات لا علاقة بها بمدرب أو لاعب كانت للفريق فقط، الجمهور حوّل اللاعبين لمقاتلين داخل الملعب".

وأكمل غريب: "لدينا هدف رئيسي الآن وهو التأهل كأول المجموعة، لم أحسم مشاركة البدلاء أمام الكاميرون، منتخب الأسود يمتلك مميزات وخبرات لا توجد في منتخبي مالي وغانا".

وعن الانتقادات التي توجه إليه، قال: "لا التفت إلى انتقاد موجه لي أذا خرج عن إطار النصائح".

جدير بالذكر أن منتخب مصر جمع 6 نقاط حتى الآن ويعتلي صدارة جدول المجموعة الأولى يليه الكاميرون 4 نقاط ثم غانا نقطتين ومالي بدون نقاط.