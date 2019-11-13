الأهلي يحدد موعد "الودية".. فايلر يطمئن على حمدي فتحي.. وترتيب اجراءات مباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي على الاطمئنان على حالة حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

واطمأن فايلر، على حالة حمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية وفقا لما أعلنه مدير الكرة بالنادي.

وفي سياق متصل أكد سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم.

وقال مدير الكرة، إنه تم عرض حمدي فتحي أمس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطلاع على تقرير الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وأكد في تشخصيه لحالة اللاعب، أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.

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من جانبه، أكد الجهاز الطبي بالنادي أن محمود متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسات في الجيم، وهو منتظم في برنامجه العلاجي داخل مقر النادي بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية، وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

كما عقد عبد الحفيظ عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الإداري بالنادي لمتابعة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

ويتابع مدير الكرة الإجراءات الخاصة بموعد السفر وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أول مباريته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب رادس.