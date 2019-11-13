الإسماعيلي: المستقبل في انتظار عبد الرحمن مجدي.. ونتمنى مشاركة صادق مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن لاعب الفريق عبد الرحمن مجدي والمتواجد حاليًا للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، مستواه أصبح في تطور.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء :"عبد الرحمن مجدي لاعب موهوب، وينتظره مستقبل مميز فهو يتطور بشكل سريع".

وعن اللاعب محمد صادق والمتواجد أيضًا مع المنتخب الأوليمبي، قال :"نتمنى مشاركته مع المنتخب لاستعادة مستواه المعهود باعتباره أحد أفضل المواهب في مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة".

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وكان محمد صادق استبعد من قائمة المنتخب المصري قبل أن يلتحق مجددًا مع الفريق الأوليمبي بعد إصابة طاهر محمد طاهر قبل بداية البطولة.

واستطاع منتخب مصر الأوليمبي أن يحقق فوزين بدور المجموعات على حساب مالي (1-0) ثم غانا (3-2) لينجح "الفراعنة" في حصد ست نقاط وهو ما ساهم في الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويستعد المنتخب المصري قبل مباراة نصف النهائي لخوض مباراة الجولة الثالثة بالمجموعات بمواجهة الكاميرون غدًا الخميس.

جدير بالذكر أن صاحب أول ثلاثة مراكز في البطولة سيتأهلون للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر لها في 2020.